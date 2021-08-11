В Нью-Йорке выявили штамм коронавируса с летальностью до 82%

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса «йота». По данным ученых, летальность его достигает 82%, в особенности у людей старше 45 лет, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.

По его словам, пока о новом штамме мало информации, но ученые уже говорят о том, что новый он распространяется на 25% быстрее других мутаций. «Йота» более патогенен и может уходить от иммунного ответа.

«Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», — приводят слова Крючкова «Известия».

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупреждал о возможном появлении варианта коронавируса, который будет способен обходить защиту, созданную прививками.



Британские ученые уже отмечали, что для борьбы с распространением дельта-штамма COVID-19 могут понадобиться новые вакцины. Согласно их исследованиям, эффективность прививок против заражения упала до 49%, а против развития симптомов — до 59%.



Ольга Плешкова