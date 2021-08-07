В Татарстане готова к открытию еще одна мегаферма

Фото: Максим Платонов

Готова к открытию еще одна мегаферма в Татарстане. Она находится в Кукморском районе, рядом с деревней Трыш. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минсельхозпрода.

Это будет животноводческий комплекс. Подготовленные мощности рассчитаны на 960 голов крупного рогатого скота. Здесь два коровника, доильно-молочный блок, навозосборник, санпропускник и все остальное для того, чтобы содержать коров и производить молоко.

В Минсельхозе рассчитывают, что мегаферма будет производить 8 640 тонн молока в год, а одна корова ежегодно будет давать 9 тысяч литров. Это один из 24 молочных комплексов, об открытии которых говорится в перспективном плане Татарстана.

По производству молока Кукморский район входит в число лидеров в республике, наряду с Атнинским и Балтасинским. За первые полгода в республике надоена 721 тысяча тонн молока — это на 10 тысяч больше, чем в тот же период 2020 года. За 6 месяцев 2021 года надоено 721 тыс. тонн молока, что больше на 10 тыс. тонн по отношению к 2020 году.



Людмила Губаева