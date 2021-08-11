Росстат: в России овощи подешевели на 2,4%

В России за неделю с 3 по 9 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,4%. Стоимость моркови снизилась на 8,8%, помидор — на 5,1%, огурцов — на 4,9%, картофеля — на 4,7%, лука репчатого — на 0,3%, яблок — на 0,2%, приводит данные Росстат.

Цены на морковь в 27 регионах снизились на 0,1-8,0%, в 37 субъектах — на 8,1-13,0%, в 15 субъектах — на 13,1-22,6%. Еще в двух регионах цены на нее остались прежними, а в четырех субъектах выросли на 0,1-2,4%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 20 регионах стоимость помидор на 0,1-4,0%, в 43 субъектах — на 4,1-9,0%, в 15 субъектах — на 9,1-18,4%. В 3 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах цены на помидоры выросли на 0,1-19,7%.

Картофель в 27 субъектах стал дешевле на 0,1-4,0%, в 39 субъектах — на 4,1-10,0%, в 10 субъектах — на 10,1-12,9%. В 9 субъектах цены на картофель выросли на 0,1-8,3%.

В минувшую пятницу Татарстанстат сообщил, что в республике за период с 27 июля по 2 августа снизились цены на морковь, картофель и лук. Однако стоимость свежей белокочанной капусты выросла. Это продукты, которые входят в так называемый борщевой набор.

В начале августа в мэрии Казани предложили свой метод стабилизации ситуации с ценами на овощи. Для этого во всех районах города по субботам начали работать спецярмарки, на которых фермеры предложат выращенные ими картофель, морковь и другую продукцию по гуманному ценнику.

Татьяна Леухина