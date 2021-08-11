Samsung представил раскладной смартфон

Samsung представил новые раскладные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что впервые смартфоны с гибким экраном получили защиту от влаги. Также у этих моделей скрытый шарнирный механизм улучшенной конструкции. Смартфон Galaxy Z Fold 3 получил 7,6-дюймовый основной AMOLED-дисплей, добавилась поддержка S Pen. У большого экрана появилась подэкранная камера.

Get a closer look at the #GalaxyZFold3 ’s stunning design and multifaceted functionality.



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Hands on with Galaxy Z Flip3 https://t.co/jP200dCF1R

Hands-on With Galaxy Watch4 Series https://t.co/BDqaJVscJ4https://t.co/ZnZ7DTQe1o — Samsung Electronics (@Samsung) August 11, 2021

Серия Galaxy Z получила новую защитную пленку и оптимизированную слоистую структуру стекла. Кроме того, обновился внешний экран — он стал в четыре раза больше. 1,9-дюймовый Super AMOLED-дисплей позволяет узнавать об уведомлениях и сообщениях без необходимости открытия гаджета.

Начало 2021 года у мировых производителей бытовой техники, смартфонов и компьютеров выдалось более удачным, чем аналогичный период в 2020-м. У Samsung дела шли даже лучше, чем до пандемии. По данным Reuters, в первом квартале года мобильный бизнес компании принес прибыль в размере 4,4 трлн вон (~$3,9 млрд), что на 66% больше, чем годом ранее. Тем не менее не все так радужно, считают аналитики. Например, последние пять лет у южнокорейского технологического гиганта падает выручка по электронике. Почему Samsung ходит по краю, в авторской статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.

Алексей Нечаев