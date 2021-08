Samsung представил раскладной смартфон

Samsung представил новые раскладные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что впервые смартфоны с гибким экраном получили защиту от влаги. Также у этих моделей скрытый шарнирный механизм улучшенной конструкции. Смартфон Galaxy Z Fold 3 получил 7,6-дюймовый основной AMOLED-дисплей, добавилась поддержка S Pen. У большого экрана появилась подэкранная камера.

