В Казани восстановили движение трамваев и троллейбусов по Технической улице

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов по улице Технической. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Днем на этой улице встали трамваи №5 и №5а и троллейбусы №6 и №9. Движение остановилось из-за отсутствия напряжения.



В понедельник, 9 августа, на улице Беломорской движение трамваев встало из-за ДТП. Задержка составила почти 2 часа.

Вчера МУП «Метроэлектротранс» предупредило о том, что сутки трамвай №5а будет ходить по сокращенному маршруту из-за реконструкции трамвайных путей на улице Саид-Галеева. Так, с 13 августа с 23.00 по 15 августа включительно трамвай №5а будет ходить по маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова. Кроме того, остановка указанного трамвая будет осуществляться на конечной остановке маршрута №1.

