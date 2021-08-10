В Казани трамвай №5а один день будет ходить по сокращенному маршруту

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани сутки трамвай №5а будет ходить по сокращенному маршруту из-за реконструкции трамвайных путей на улице Саид-Галеева. Об этом сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

С 23.00 11 августа до 05.00 13 августа трамвай №5а будет ходить по маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова. Кроме того, остановка указанного трамвая будет осуществляться на конечной остановке маршрута №1.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Вчера в Казани на улице Беломорской встало движение трамваев из-за ДТП с автомобилем. Задержка общественного транспорта составила 1 час 37 минут.



Алексей Нечаев