Новости авто

19:43 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

На улице Беломорской в Казани восстановили движение трамвая №1

18:35, 09.08.2021
На улице Беломорской в Казани восстановили движение трамвая №1
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани восстановили движение трамвая №1 на перекрестке улиц Беломорская — Серафимовича. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Задержка общественного транспорта составила 1 час 37 минут. Это произошло из-за ДТП: автомобиль столкнулся с трамваем.

В пятницу на проспекте Победы в Казани остановилось движение трамваев, следующих по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая. Движение восстановили спустя полтора часа.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также