На улице Беломорской в Казани восстановили движение трамвая №1
В Казани восстановили движение трамвая №1 на перекрестке улиц Беломорская — Серафимовича. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Задержка общественного транспорта составила 1 час 37 минут. Это произошло из-за ДТП: автомобиль столкнулся с трамваем.
В пятницу на проспекте Победы в Казани остановилось движение трамваев, следующих по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая. Движение восстановили спустя полтора часа.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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