ХК «Нефтехимик» одержал первую победу в межсезонье, обыграв «Сибирь»

«Нефтехимик» по буллитам обыграл новосибирскую «Сибирь» (3:2 б) в матче на Мемориале имени Ромазана в Магнитогорске.

Основное время игры закончилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались нижнекамцы. В составе нижнекамской команды дублем отметился нападающий Марат Хайруллин. Решающий буллит исполнил Данила Попов.

Это первая победа «Нефтехимика» в текущем межсезонье. Ранее нижнекамцы проиграли в контрольных матчах «Ак Барсу» (дважды) и «Салавату Юлаеву», а на Мемориале Ромазана стартовали с поражения от «Металлурга».

Отметим, что до этого «Сибирь» уверенно обыграла на турнире «Ак Барс» (3:0) и разгромила «Амур» (8:0).