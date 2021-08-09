«Ак Барс» крупно проиграл «Сибири» на Мемориале Ромазана
«Ак Барс» крупно проиграл новосибирской «Сибири» (0:3) в стартовом матче Мемориала имени Ромазана в Магнитогорске.
Сибиряки открыли счет во втором периоде, ошибкой голкипера казанцев Игоря Бобкова воспользовался Антон Ведин. В заключительной трети матча «Сибирь» еще дважды отправила шайбу в сетку ворот «барсов». Ведин отметился дублем, еще один гол на счету Ильи Морозова.
В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». По разу забили Илья Сафонов и Максим Быков.
Завтра казанцы сыграют на турнире с магнитогорским «Металлургом», которому сегодня предстоит встретиться с нижнекамским «Нефтехимиком».СпортХоккей
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