«Ак Барс» крупно проиграл «Сибири» на Мемориале Ромазана

«Ак Барс» крупно проиграл новосибирской «Сибири» (0:3) в стартовом матче Мемориала имени Ромазана в Магнитогорске.

Сибиряки открыли счет во втором периоде, ошибкой голкипера казанцев Игоря Бобкова воспользовался Антон Ведин. В заключительной трети матча «Сибирь» еще дважды отправила шайбу в сетку ворот «барсов». Ведин отметился дублем, еще один гол на счету Ильи Морозова.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». По разу забили Илья Сафонов и Максим Быков.

Завтра казанцы сыграют на турнире с магнитогорским «Металлургом», которому сегодня предстоит встретиться с нижнекамским «Нефтехимиком».