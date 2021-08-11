РУСАДА открыло 13 новых дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за последний месяц открыло 13 новых дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

Фамилии нарушителей пока не разглашаются. Их данные могут быть опубликованы только по завершении расследования.

С начала года РУСАДА инициировало уже 51 дело о возможных допинговых нарушениях. За 12 месяцев прошлого года таких дел было 108, в 2019-м — 202, а в 2018-м — 146.

Напомним, все допинг-пробы олимпийцев из сборной России в Токио оказались отрицательными.