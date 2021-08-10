Все допинг-пробы олимпийцев из сборной России в Токио оказались отрицательными

Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио дали отрицательный результат. Об этом сообщил главный врач сборной России на Играх Андрей Жолинский.

По его словам, в Японии атлеты проходили тестирование на наличие запрещенных веществ каждый день.

Также о допинг-тестировании высказался президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, отметивший скрупулезное отношение к российским спортсменам.

«Все наши спортсмены выступали в равных условиях со всеми участниками в части тестирования на допинг. Вместе с тем отмечу, что это тестирование было очень тщательным и скрупулезным», — заявил Поздняков.

Напомним, министр спорта России Олег Матыцин назвал успешным выступление россиян на Олимпиаде в Токио.