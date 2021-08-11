Ночью в Казани произошло возгорание на хлебозаводе

Фото: МЧС по РТ

Ночью в Казани произошло возгорание на хлебозаводе в Приволжском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

По прибытии было установлено, что происходило горение пластиковых потолочных перекрытий в помещении душевой комнаты на первом этаже здания на площади 3 кв. м. До прибытия пожарных персонал самостоятельно потушил возгорание огнетушителем. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

Фото: МЧС по РТ

В МЧС добавили, что здание кирпичное, одноэтажное, автоматическая пожарная сигнализация сработала. Никто не пострадал. Предварительная причина произошедшего — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

С начала 2021 года в Казани зарегистрировали почти тысячу пожаров. Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.

Ольга Плешкова