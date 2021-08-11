За сутки в России выявили 21 571 случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 21 571 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 512 859 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 067 человек, всего выздоровевших — 5 808 777 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 799 россиян, всего от инфекции скончался 167 241 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 21 378 новых случаях заражений COVID-19 в России.

Маргарита Головатенко