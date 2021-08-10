За сутки в России подтвердились 21 378 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 729 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 6 491 288 человек, а выздоровевших — до 5 788 710 человек.

За сутки в России зафиксировано 792 смерти от COVID-19. За весь период в России от коронавируса умерли 166 442 человека, сообщает федеральный оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 22 160 подтвержденных случаях коронавируса.

Маргарита Головатенко