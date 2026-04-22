Минпросвещения поддержало идею удалять ролики с унижением педагогов

Министерство просит, чтобы цифровые платформы удаляли такие видео

Минпросвещения поддержало предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы цифровые платформы удаляли видео с оскорблениями педагогов, сообщили в пресс‑службе ведомства.

Ранее Володин заявил, что оскорбительные в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в соцсетях, являются провокацией и втягиванием детей в опасные коммуникации и противоправные действия, за чем стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует.

— Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости оперативного удаления на интернет‑площадках видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов, — говорится в сообщении.

Речь идет о публикациях, распространяемых в социальных сетях, где школьники унижают учителей ради просмотров и привлечения аудитории.

— Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых, — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Глава ведомства добавил, что цифровым платформам важно реагировать на подобные публикации и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения.

Рената Валеева