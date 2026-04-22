В ГИБДД Татарстана объяснили, почему на питбайках нельзя ездить по городским дорогам

У такой техники зачастую нет фар, стоп-сигналов, поворотников

Фото: Реальное время

На питбайках запрещено ездить по дорогам города, поскольку данное транспортное средство приравнивается к спортивному инвентарю, а не к мотоциклам. Как следствие, ездить на такой мототехнике можно только на спортплощадках. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

— На деле питбайк — это спортивный инвентарь, который предназначен для использования только на спортивных площадках. Каждый должен понимать, что у такой техники зачастую нет фар, стоп-сигналов, поворотников, поэтому, выезжая на дороги общего пользования, водители такого транспорта подвергают опасности и себя, и других участников дорожного движения, поскольку их не видно на дороге, — объяснил Самигуллин.

Никита Егоров