Губернатор Нью-Йорка подал в отставку

Выступая с обращением к жителям губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении уйти в отставку после поступивших от 11 женщин обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел», — отметил он.

Решение об его уходе должно вступить в силу через две недели. При этом Куомо пояснил, что в докладе прокуратуры штата, в котором собраны свидетельские показания, содержится много неточностей.

Недавно посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности. Ранее в СМИ появилась информация о скандале, связанном с сексуальными домогательствами в отношении одной из сотрудниц посольства. Посол отказался говорить на эту тему, в МИД эту информацию не комментировали.



Алексей Нечаев