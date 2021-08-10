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В РКБ Татарстана начали проводить диагностику легких после перенесенного COVID-19

17:59, 10.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В РКБ Татарстана начали проводить диагностику легких после перенесенного COVID-19
Фото: rkbrt.ru

В РКБ Татарстана начали проводить диагностику легких после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты отделения функциональной диагностики №1 с помощью бодиплетизмографии и определения диффузионной способности легких выявляют причины слабости, утомляемости, появления одышки. Метод диагностики позволяет измерить максимальный объем воздуха, который может находиться в легких; объем воздуха, который остается в легких после выдоха; объем воздуха, который пациент выдыхает после максимально глубокого вдоха, объем, участвующий в вентиляции легких.

С помощью такого обследования врачи могут оценить роль выявленных изменений в формировании нарушений вентиляционной и диффузионной способности легких. Процедура проводится как по направлению от пульмонолога, так и по «внебюджету».

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России с 1 июля запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19. Она будет проходить в два этапа.

ОбществоМедицина Татарстан
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