В РКБ Татарстана начали проводить диагностику легких после перенесенного COVID-19

В РКБ Татарстана начали проводить диагностику легких после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты отделения функциональной диагностики №1 с помощью бодиплетизмографии и определения диффузионной способности легких выявляют причины слабости, утомляемости, появления одышки. Метод диагностики позволяет измерить максимальный объем воздуха, который может находиться в легких; объем воздуха, который остается в легких после выдоха; объем воздуха, который пациент выдыхает после максимально глубокого вдоха, объем, участвующий в вентиляции легких.

С помощью такого обследования врачи могут оценить роль выявленных изменений в формировании нарушений вентиляционной и диффузионной способности легких. Процедура проводится как по направлению от пульмонолога, так и по «внебюджету».



В июне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России с 1 июля запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19. Она будет проходить в два этапа.

