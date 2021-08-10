Поступления от НДФЛ на сверхдоходы за полгода составили 29 млрд рублей — это много или мало?

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что поступления от повышенного НДФЛ на сверхдоходы за полгода составили 29 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте правительства России.

— Кстати, по ставке НДФЛ уже собрано более 29 млрд рублей, и в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей. Напомню, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными (редкими, — прим. ред.) заболеваниями, — сказал Егоров.

В этом году с 1 января в России вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год.

Фото: titovsergei.ru

Поступления от НДФЛ на сверхдоходы за полгода составили 29 млрд рублей — это:

$394 млн по курсу на 10 августа.

по курсу на 10 августа. В 448 раз меньше, чем поступило за 6 месяцев со всех налогов — всего почти 13 трлн рублей.

— всего почти 13 трлн рублей. В 23 раза меньше, чем сбережений татарстанцев в банках — на 1 июня текущего года их общая сумма оценивалась в 667 млрд рублей.

— на 1 июня текущего года их общая сумма оценивалась в 667 млрд рублей. В 18 раз больше, чем обратили в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля — общая сумма составила 1,56 млрд рублей.

и его отца Рауля — общая сумма составила 1,56 млрд рублей. В 19 раз меньше, чем заплатила налогов компания ЛУКОЙЛ в 2016 году — всего порядка 564 млрд рублей.

— всего порядка 564 млрд рублей. В 724 раза меньше, чем собрала налогов ФНС в 2020 году — всего 21 трлн рублей.

— всего 21 трлн рублей. На 12 млрд рублей больше, чем было потрачено в 2019 году на закупку препаратов для лечения орфанного заболевания — гемофилии, — всего 17 млрд рублей.

гемофилии, — всего 17 млрд рублей. В 157 раз меньше, чем Россия потратила на военные расходы в прошлом году — всего порядка $62 миллиарда.

— всего порядка $62 миллиарда. И в 1,9 тыс. меньше, чем расходы США — $778 миллиардов.

— $778 миллиардов. Почти в 11 раз меньше, чем расходы бюджета Татарстана в 2020 году — они составили 317 млрд рублей

Алексей Нечаев