Имущество Арашуковых на 1,56 млрд рублей передали государству — это много или мало?

Имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» обратили в доход государства. Речь, по данным Генпрокуратуры, об объектах недвижимости, автомобилях и деньгах на общую сумму 1,56 млрд рублей.

Защита Арашуковых назвала решение суда «необоснованным и незаконным» и заявила, что намерена его обжаловать. Адвокаты утверждают, что отец и сын приобретали имущество задолго до принятия антикоррупционного законодательства.

Бассманный суд Москвы с прошлой осени рассматривает иск к Арашуковым и их соответчикам — родственникам, физлицам и юрлицам. Прокурорская проверка показала, что доходы Арашуковых и их родни не соответствуют стоимости имущества. Будучи госслужащими, отец и сын приобрели 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши. Задержали Арашуковых в январе 2019 года. Сенатора обвинили в заказе убийств двух человек в Карачаево-Черкессии в 2010 году, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Арашукова старшего обвиняют в создании ОПС для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии.

Фото: vk.com

1,56 млрд рублей — это:

Примерно одна пятая от незаконных доходов другого широкого известного коррупционера — полковника-«миллиардера» Дмитрия Захарченко . У офицера МВД и его близких нашли 8,5 млрд рублей, не соответствующих доходам. Полковника лишили звания, приговорили к 13 годам заключения и штрафу в 117 млн рублей.

. У офицера МВД и его близких нашли 8,5 млрд рублей, не соответствующих доходам. Полковника лишили звания, приговорили к 13 годам заключения и штрафу в 117 млн рублей. В шесть раз больше, чем сумма взятки, на которой погорел Леонид Маркелов, экс-глава Марий Эл . По версии следствия, за 235 млн рублей он обещал свое покровительство при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима и к штрафу.

. По версии следствия, за 235 млн рублей он обещал свое покровительство при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима и к штрафу. Почти в 10 раз больше суммы взятки другого экс-губернатора — бывшего главы Удмуртии. Александра Соловьева взяли за содействие фирмам, которые строили мосты через Каму и Буй. Общая сумма взяток составила 139 млн рублей.

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Василя Ширшова