Сбережения татарстанцев в банках превысили 667 млрд рублей — много это или мало?

Сбережения татарстанцев в банках превысили 667 млрд рублей по состоянию на 1 июня текущего года. Это на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщил Национальный банк Татарстана.

До 575 млрд рублей, или на 7,4%, выросли рублевые вклады, до 92,5 млрд, или на 1,9%, увеличились вклады в иностранной валюте. Как уточняет банк, сбережения физлиц в республике значительно превышают средства на депозитах юрлиц. У последних на счетах на начало июня было 427,3 млрд рублей, или на 2,2% больше, чем прошлым летом.

Фото: Максим Платонов

Предприятия Татарстана держали 233,9 млрд рублей на счетах в банках, что лишь на 0,2% больше, чем годом ранее. Зато у индивидуальных предпринимателей за год произошел значительный рост — 18,8 млрд руб. (+31,6%). Остатки на прочих счетах снизились до 56,1 млрд рублей (- 5,7%).

667 млрд рублей — это:

Сумма инвестиций, требуемых для реализации первых 335 проектов, заявленных для рассмотрения в инвестиционном акселераторе в рамках программы «Дальневосточная и арктическая концессия» . Лидируют проекты по созданию транспортной инфраструктуры и объектов ЖКХ (41%), социальных объектов (34%), а также сопутствующей инфраструктуры для промышленных предприятий (25%).

. Лидируют проекты по созданию транспортной инфраструктуры и объектов ЖКХ (41%), социальных объектов (34%), а также сопутствующей инфраструктуры для промышленных предприятий (25%). Почти равняется сумме валютных сбережений россиян на банковских счета х — $92,7 млрд, или 679,39 млрд рублей по итогам июня. Это рекордный показатель с февраля прошлого года, по данным ЦБ. Вклады соотечественников в валюте выросли на 1,2%.

Фото: Владимир Васильев

Четверть накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах — 3 трлн рублей. Это рекордная величина к середине года.

— 3 трлн рублей. Это рекордная величина к середине года. В 3,5 раза меньше, чем государственный долг регионов России по итогам первого полугодия. За эти шесть месяцев он вырос незначительно на 0,6% и составил 2,512 трлн рублей.

по итогам первого полугодия. За эти шесть месяцев он вырос незначительно на 0,6% и составил 2,512 трлн рублей. Не намного больше суммы, которую позволит привлечь бизнесу России новый «зонтичный» механизм , а именно — 600 млрд рублей к 2024 году. Так называли механизм поручительств для МСБ.

Василя Ширшова