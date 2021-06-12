Адвокат Хованского заявил, что блогер признал вину частично

Адвокат Виктория Мартыненко, которая представляет блогера Юрия Хованского, заявила, что он признал вину частично.

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — сказала собеседница агентства», — цитирует юриста ТАСС.

Также она рассказала, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.

«У него не было направленности выставлять это на YouTube», — отметила Мартыненко.

Недавно следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

По данным следствия, он исполнил песню, в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.



Суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма.



Алексей Нечаев