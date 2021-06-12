Новости общества

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Адвокат Хованского заявил, что блогер признал вину частично

09:34, 12.06.2021
Адвокат Хованского заявил, что блогер признал вину частично
Фото: vk.com/hova

Адвокат Виктория Мартыненко, которая представляет блогера Юрия Хованского, заявила, что он признал вину частично.

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — сказала собеседница агентства», — цитирует юриста ТАСС.

Также она рассказала, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.

«У него не было направленности выставлять это на YouTube», — отметила Мартыненко.

Недавно следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

По данным следствия, он исполнил песню, в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также