В России износ коммунальной инфраструктуры составляет 60-70%

Износ коммунальной инфраструктуры в России составляет 60-70%. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, сообщает ТАСС.

«Выделено 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства — это водопровод, это очистные сооружения, это канализация. У нас в стране от 60 до 70% абсолютный износ инфраструктуры, еще с советских времен остались гнилые трубы», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что над двумя коммунальными объектами в Свердловской области сейчас работает Фонд содействия реформированию ЖКХ.

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги поднялись в Татарстане в среднем на 4,28%, не перешагнув предельного допустимого уровня роста в 4,4% на 2021 год. При этом фактический рост тарифов в одних городах республики может быть более высоким, а разница между ними может быть двукратной.

Алексей Нечаев