Минздрав Татарстана: «Количество реципиентов, которым нужна донорская кровь, растет»

Фото: Максим Платонов

Проблем с донорской кровью нет, но потребность растет

В Татарстане на сегодняшний день нет проблем с обеспечением медицинских учреждений донорской кровью. Однако, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана, растет потребность медорганизаций и количество реципиентов, которым она нужна.

Каждый год Служба крови заготавливает более 50 тонн компонентов донорской крови — этого хватает для оказания помощи более 30 тыс. пациентам. При этом ежедневная потребность зависит от количества пациентов той или иной группы крови

— В любую минуту и в любом месте может произойти несчастный случай с большой потерей крови. Во время подобных ситуаций резко возрастает спрос на донорскую кровь. Переливают предварительно обследованные компоненты крови, которые намного эффективнее и безопаснее для пациента. А для этого нужно, чтобы запас крови существовал постоянно, т.е. чтобы доноры сдавали кровь для пациентов не тогда, когда уже «что то случилось», а заранее. Иметь стратегический запас необходимо всегда! — пояснили в Минздраве.

Что касается потребности в крови, то на сайте республиканского центра есть так называемый «Светофор донора», показывающий востребованность крови в конкретный период времени. Зеленым цветом отмечены группы крови, запасы которых имеются в достаточном количестве, желтым — группы крови, в которых есть потребность, и красным — группы крови, которые необходимы срочно. Если накануне утром в достаточном количестве была только четвертая группа крови, то сегодня эта ситуация уже изменилась.

Еще один момент — спад донорской активности, отмечаемый ежегодно не только в Татарстане, но и в целом по России.

— Связано это прежде всего с отпускным периодом и периодом студенческих каникул. Так как значительная доля донорского контингента в республике — это студенческая молодежь. Поэтому Центр крови проводит выездную работу с участием мобильного комплекса и донорские акции, — говорят в Минздраве.

Связи между вакцинацией от COVID-19 и снижением числа доноров нет

Прямой связи между вакцинацией от коронавируса в РТ и незначительным снижением доноров не прослеживается — так в Минздраве прокомментировали сообщения СМИ о дефиците донорской крови из-за массовой прививочной кампании. Эту информацию опровергли и в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Однако медотвод от донорства после вакцинации все же есть — его срок по приказу федерального Минздрава составляет 30 календарных дней.

— Так как вакцинация против COVID-19 делается в два этапа, то должно пройти не менее месяца после введения второго компонента вакцины, прежде чем донор снова сможет прийти в Центр крови. К этому времени иммунная система должна прийти в стабильное состояние и будет способна выработать иммунный ответ, — подчеркнули в татарстанском Минздраве.

Более того, там приглашают сдать кровь после вакцинации, сразу как истечет указанный срок.



— Переболевшие COVID-19 могут помочь в лечении тяжелых больных новой коронавирусной инфекцией. Для этого необходимо стать донором плазмы крови, которая в настоящее время стала широко использоваться в комплексной терапии при лечении больных ковидом в инфекционных госпиталях. Доказано, что высоким терапевтическим эффектом обладает плазма именно переболевшего человека, так как в ней присутствуют вируснейтрализующие антитела, как правило, высокого титра. Иными словами, плазма крови выздоровевшего становится сильнейшим натуральным противовирусным средством, — заявили в ведомстве.

Допуск донора к сдаче плазмы имеет обязательные требования. К ним относятся:

возраст от 18 до 55 лет, масса тела более 50 кг;

удовлетворительное самочувствие, отсутствие жалоб, удовлетворительный объективный статус, отсутствие симптомов ОРВИ;

наличие официального медицинского заключения утвержденной формы о перенесенной инфекции COVID-19, о клиническом и лабораторном подтверждении выздоровления, наличие обследований по данным выписки из медицинской карты (необходимо иметь при себе при явке на донацию).

Дарья Пинегина