Министр спорта России назвал успешным выступление россиян на Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин считает успешным выступление национальной команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Хочу поблагодарить всю олимпийскую российскую дружину за успешное вступление. Был непростой период подготовки, мы показали, что умеем готовиться и преодолевать трудности, в самых непростых условиях шла эта работа. Во многих видах были показаны выдающиеся результаты, мы завоевали 71 медаль, 20 золотых, превысили достижение Рио-де-Жанейро. Самое главное — показали, что у нас есть потенциал», — сказал Матыцин.

Олимпийские игры — 2020 в Токио официально были закрыты в воскресенье. По итогам соревнований российская сборная заняла пятое место в медальном зачете. В активе россиян 71 медаль различного достоинства, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.

Все олимпийские призеры из России будут представлены к государственным наградам.

У России два выхода: либо сделать выводы, либо устроить «Пусть говорят»