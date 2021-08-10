В Нижнекамске завершается строительство соципотечного дома №4-34
Техническая готовность соципотечного дома №4-34 в Нижнекамске составила 90%, сообщает Госжилфонд при президенте Татарстана.
В настоящее время в доме ведутся электромонтажные работы, устанавливают окна и сантехнику.
В Нижнекамске заселили 130-квартирный соципотечный дом №49-1 по улице 30 лет Победы, 33а. Это уже второй соципотечный дом в Нижнекамске, который заселил Госжилфонд. Первым стал 120-квартирный дом №35 по улице Фикрята Табеева.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым