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В Нижнекамске завершается строительство соципотечного дома №4-34

09:37, 10.08.2021
В Нижнекамске завершается строительство соципотечного дома №4-34
Фото: instagram.com/goszhilfond

Техническая готовность соципотечного дома №4-34 в Нижнекамске составила 90%, сообщает Госжилфонд при президенте Татарстана.

В настоящее время в доме ведутся электромонтажные работы, устанавливают окна и сантехнику.

В Нижнекамске заселили 130-квартирный соципотечный дом №49-1 по улице 30 лет Победы, 33а. Это уже второй соципотечный дом в Нижнекамске, который заселил Госжилфонд. Первым стал 120-квартирный дом №35 по улице Фикрята Табеева.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан
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