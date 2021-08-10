В Уфе стартует Кубок республики Башкортостан по хоккею

Во вторник, 10 августа, в Уфе стартует предсезонный Кубок республики Башкортостан по хоккею.

На турнире сыграют четыре команды — уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Все игры Кубка пройдут в старом Дворце спорта на улице Зорге. Такое решение принято в честь 60-летия «Салавата Юлаева». Из-за коронавирусных ограничений матчи смогут посещать до 1 000 зрителей.

Турнир стартует встречей между «Локомотивом» и «Северсталью» в 13.00 по мск.

Напомним, ранее в Магнитогорске начался Мемориал имени Ромазана.