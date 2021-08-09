«Ак Барс» и «Нефтехимик» стартуют на Мемориале имени Ромазана

Сегодня, в понедельник, в Магнитогорске стартует предсезонный турнир Мемориал Ивана Ромазана. Он проводится с 1992 года и нынешний розыгрыш станет юбилейным 30-м по счету.

На турнире принимают участие пять команд КХЛ, в том числе казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик». Компанию татарстанским клубам составят хозяева «Металлург», новосибирская «Сибирь» и хабаровский «Амур».

В стартовой игре соперником «Ак Барса» станут сибиряки. Игра стартует в 13.00 по московскому времени. Вечером в 17.00 по мск также сыграют «Нефтехимик» и «Металлург».

Напомним, после Мемориала Ромазана хоккеисты «Ак Барса» примут участие в Кубке чемпионов в Казани.