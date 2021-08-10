Подачу кислорода в больницу Владикавказа восстановят 10—11 августа

В больницу Владикавказа, где вчера произошла авария кислородной системы, в результате которой погибли девять пациентов, подключенных к ИВЛ, подадут кислород 10—11 августа. Об этом заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

«Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра, там специалисты работают», — сказал Тебиев.

В числе умерших восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Все пациенты находились в состоянии крайней степени тяжести.

Вчера в клинической больнице скорой помощи Владикавказа в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять человек. Всего в реанимации находился 71 пациент. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ольга Плешкова