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Подачу кислорода в больницу Владикавказа восстановят 10—11 августа

08:36, 10.08.2021
Подачу кислорода в больницу Владикавказа восстановят 10—11 августа
Фото: realnoevremya.ru

В больницу Владикавказа, где вчера произошла авария кислородной системы, в результате которой погибли девять пациентов, подключенных к ИВЛ, подадут кислород 10—11 августа. Об этом заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

«Подачу кислорода восстановят сегодня-завтра, там специалисты работают», — сказал Тебиев.

В числе умерших восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Все пациенты находились в состоянии крайней степени тяжести.

Вчера в клинической больнице скорой помощи Владикавказа в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять человек. Всего в реанимации находился 71 пациент. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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