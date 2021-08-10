Семья антипрививочников в Португалии умерла от коронавируса за неделю

В Португалии целая семья антипрививочников умерла от последствий коронавируса за неделю. Об этом рассказал британской газете The Guardian родственник покойных Фрэнсис Гонсалвес.

По словам мужичины, его мать, отец и брат заболели коронавирусоми и умерли от болезни в течение недели. Ранее члены семьи не стали прививаться, так как испугались распространяемой антипрививочниками информации.

Также Гонсалвес добавил, что, хотя его родители и имели проблемы со здоровьем, его брат быт «самым здоровым человеком». Он считает, что вакцинация смогла бы сохранить ему жизнь, пишет ТАСС.

В США более 99,99% привитых от коронавируса жителей не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу.



Ольга Плешкова