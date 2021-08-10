На банковских счетах татарстанцев хранится 669,3 млрд рублей.

На банковских счетах и во вкладах жителей Татарстана на 1 июля 2021 года хранится 669,3 млрд рублей. За год эта сумма увеличилась на 5,1%, сообщило Отделение Банка России — Национальный банк по РТ.

Большая часть вкладов — рублевые сбережения: на них приходится 578,4 млрд рублей (86,4%) всех средств граждан. Сумма за год рублевых сбережений выросла на 5,9%. В иностранной валюте вклады увеличились на 90,9 млрд рублей (0,4%).

Средства на депозитах юридических лиц в Татарстане выросли за год на 10,7% до 422,1 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

В июне сообщалось, что в Татарстане объем средств граждан на банковских счетах и во вкладах составил более 667 млрд рублей.



Ольга Плешкова