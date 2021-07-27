Жители Татарстана хранят на банковских счетах и вкладах 667 млрд рублей

В Татарстане объем средств граждан на банковских счетах и во вкладах по состоянию на 1 июня 2021 года составил более 667 млрд рублей. Это на 6,6% больше, чем год назад.

Большинство вкладов хранятся в рублях: на них приходится 86,1% всех привлеченных средств, или почти 575 млрд рублей. Эта сумма за год увеличилась на 7,4%. Вклады в иностранной валюте возросли на 1,9%, до 92,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 1 июня 2021 года остатки средств на депозитах юрлиц достигли 427,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 2,2%. Средства на счетах предприятий увеличились на 0,2%, достигли 233,9 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей — на 31,6%, до 18,9 млрд рублей, а остатки на прочих счетах снизились на 5,7%, до 56,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.



В начале июля отделение Нацбанка по РТ сообщило о том, что в Татарстане с начала года количество индивидуальных инвестиционных счетов, предназначенных для совершения операций с биржевыми инструментами, выросло на 18,8%.

