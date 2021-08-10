Заблокированный Роскомнадзором сайт DeviantArt удалил 44 из 48 запрещенных материалов

Сайт DeviantArt, который ранее заблокировал Роскомнадзор, удалил 44 из 48 запрещенных в РФ материалов. Об этом пишут «Известия».

Ведомство следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта. После удаления всего противоправного контента, доступ к ресурсу могут восстановить, сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство заблокировало доступ к сайту DeviantArt, популярному среди любителей рисования, на прошлой неделе. Это произошло после того, как ресурс в очередной раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных материалов.

В пятницу Роскомнадзор разблокировал сайт Genius.com после того, как с музыкального портала пропала запрещенная информация.

