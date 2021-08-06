Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен Genius

Роскомнадзор разблокировал сайт Genius.com после того, как с музыкального портала пропала запрещенная информация. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес администрации портала ранее неоднократно направлялись требования удалить запрещенные материалы с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом.

Фото: wikipedia.org

В группе Genius во «ВКонтакте» сообщается: «На сайте больше нет «Панельки» и «Номеров»… Но зато есть сам сайт! Запрещенные тексты были удалены, а Genius разблокирован (а мы так хотели еще отдохнуть)».

На этой неделе Роскомнадзор ограничил доступ к сайту DeviantArt, популярному среди любителей рисования. Это произошло после того, как ресурс в очередной раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных материалов.