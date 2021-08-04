Роскомнадзор заблокировал популярный у любителей рисования сайт DeviantArt

Роскомнадзор вчера, 3 августа, ограничил доступ к сайту DeviantArt, популярному среди любителей рисования. Это произошло после того, как ресурс в очередной раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных материалов.

На прошлой неделе ведомство в очередной раз потребовало удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозило ограничением доступа к нему в случае неисполнения этого требования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Роскомнадзоре отметили, что с 2019 года направили администрации DeviantArt 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов, которые содержат детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент, передает «РИА Новости».

DeviantArt — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис предоставляет возможность демонстрировать свои произведения, делиться мнениями с другими художниками и любителями искусства.

В конце июля Роскомнадзор на основании решения МВД России внес сайт pixabay.com в Единый реестр запрещенной информации. Это связано с наличием на его страницах изображений с пропагандой наркотиков. После проверки ресурс разблокировали.