В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков

В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Сейчас газовый баллончик может приобрести любой гражданин. Однако, как отмечает Курдесов, это средство самообороны не всегда эффективно в случае нападения.

Фото: wikimedia.org

При этом велик риск того, что использование баллончика нанесёт вред самой жертве или лишь усилит агрессию со стороны напавшего.

Газовые баллончики нередко становятся «орудием противоправных действий», направленных и против обычных граждан, и против правоохранителей. Свою инициативу он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, пишет RT.



В мае Курдесов предложил обязать россиян, разъезжающих на самокатах, использовать во время движения шлемы, налокотники и наколенники.



Татьяна Леухина