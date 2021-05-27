В России предложили обязать носить при езде на электросамокатах шлемы и другие средства защиты

Фото: Максим Платонов (архив)

Россиян, разъезжающих на электросамокатах, предложили обязать использовать во время движения шлемы, налокотники и наколенники. С такой инициативой глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился в Минтранс РФ.

По его задумке, эта мера должна повысить безопасность передвижения на электросамокатах: их владельцы нередко попадают в ДТП и получают тяжелые травмы, требующие экстренной медицинской помощи.

Курдесов обратил внимание, что в последние годы среди россиян электросамокаты приобрели большую популярность, а отсутствие четких требований безопасности и правил их эксплуатации вызывает негативную реакцию у большинства других участников дорожного движения, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты же считают, что требования к ношению защитной амуниции следует распространить лишь на водителей электросамокатов, которые могут набирать скорость выше 20 км/ч.

Отметим, что в Совете Федерации не исключают, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов. Власти многих регионов уже прорабатывают меры по урегулированию передвижения на них.

Татьяна Демина