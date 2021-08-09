В Пестречинском районе рабочие оставили без крыши дома — видео

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В домах села Ленино-Кокушкино Пестречинского района дома оставили без крыш во время капитального ремонта. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Строители бесследно пропали. Как рассказали рабочие местным жителям, им не платили зарплаты. А дома тем временем стоят без крыши уже три недели. Во время ливней вода проникала в квартиры. Не спас даже специальный полиэтилен.

Название компании, которая проводит капремонт в домах, жители не знают. По словам директора УК Пестречинского района Юрий Свиридов, там проводит работы компания «Абсолют». По его мнению, причина задержки — дефицит стройматериалов. Подрядчик обещал закончить работы в течение двух недель.

В конце июля в Лениногорске порывом сильного ветра сорвало крыши со здания спорткомплекса и сельского дома культуры. Пострадавших нет.