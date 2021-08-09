США ввели санкции против олимпийского комитета Белоруссии

Вводятся ограничительные меры против белорусского Национального олимпийского комитета (НОК) — США расширили санкционный список против Белоруссии, сообщает RT.

«Белорусский НОК включен в санкционный список», — говорится в сообщении Минфина США.

Отмечается, что США вводят самый масштабный пакет санкций против Белоруссии, целями которого стали Национальный олимпийский комитет страны, а также один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений «Беларуськалий».

В конце мая в Белом доме заявили, что из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске с 3 июня США повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии. Эти предприятия ранее получили льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов США.

Алексей Нечаев