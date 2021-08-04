Полилингвальная гимназия «Адымнар» в Челнах готова на 97%

Гимназия «Адымнар — Чаллы» в Набережных Челнах готова на 97%, сейчас там благоустраивают территорию и завершают поставки мебели и оборудования. Официальное открытие состоится через месяц — 1 сентября, сообщает Минобрнауки РТ.



Гимназия рассчитана на 1 224 места. До 2022 года в Татарстане планируется запуск шести таких комплексов. По проекту планируется создать модель образовательного комплекса, где ученики будут обучаться на русском, татарском и английском языках. Ученики будут воспитываться в духе межнационального согласия.

Школа построена по проекту Госсовета РТ, председателя попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева. Проект лично курировала заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Гимназию строила компания «Грань».

«Адымнар» скоро появятся в Актанышском и Лаишевском районах, Альметьевске и Нижнекамске.

Известно, что на открытие полилингвальной школы «Адымнар» в Челнах приедет Государственный Советник, первый президент республики РТ Минтимер Шаймиев.

Маргарита Головатенко