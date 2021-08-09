Великобритания вводит новые санкции против Белоруссии

Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Они затрагивают белорусский калий, нефтепродукты, товары и технологии двойного назначения.

Помимо этого Великобритания внесла гражданина России Михаила Гуцериева в санкционный список как «пособника Лукашенко».

В сентябре прошлого года Великобритания ввела санкции против Лукашенко, его сына Виктора и главы администрации президента Игоря Сергиенко. Под санкции попали еще пять человек. Среди них — главы силовых ведомств республики.



Напомним, в июне Европейский союз официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии: запрет на экспорт в страну товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи, ограничение торговли табачными изделиями и сырьем для них. В Белоруссии также ограничили доступ на финансовые рынки ЕС.



Татьяна Демина