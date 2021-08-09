В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 50 человек
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 387 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 5 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 555 человек.
Умерли за весь период 633 заболевших.
Вчера в Татарстане тоже зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым