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В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 50 человек

11:22, 09.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 50 человек
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 387 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 5 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 555 человек.

Умерли за весь период 633 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане тоже зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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