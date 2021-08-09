На конкурс Президентского фонда культурных инициатив от Татарстана подали более 200 проектов

Татарстан попал в число регионов с наибольшим количеством проектов, поданных на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), сообщает ТАСС.



Так, от республики было представлено более 200 проектов. Кроме Татарстана, активное участие в конкурсе приняли заявители из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Белгородской и Московской областей, Башкортостана, Свердловской, Самарской, Волгоградской областей, Якутии, Красноярского края, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской областей, а еще Удмуртской Республики и Пермского края. От этих регионов тоже подали более 200 заявок.

Всего подано 12 460 проектов на сумму более 84 миллиардов рублей из 83 регионов.

Больше всего заявок было подано на проведение образовательных и наставнических проектов (22,9%), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,2%), проектов креативных индустрий (18,5%).

Фото: pixabay.com

В июне 49 НКО из Татарстана выиграли президентские гранты на 80 миллионов. Подробнее об этом — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко