В Нижнекамске ночью произошла перестрелка
В Нижнекамске вечером произошла перестрелка на улице Студенческой. Такое видео появилось в социальных сетях.
Как сообщили очевидцы, пермские вахтовики не поделили что-то с нижнекамскими. На кадрах можно увидеть нескольких мужчин, слышны выстрелы и крики.
В июне произошла перестрелка в Сочи — погибли двое судебных приставов. Инцидент произошел из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома по улице Просвещения. Местный житель открыл стрельбу после словесного конфликта с приставами — они умерли от полученных ранений.
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