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В Нижнекамске ночью произошла перестрелка

06:24, 09.08.2021
В Нижнекамске ночью произошла перестрелка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске вечером произошла перестрелка на улице Студенческой. Такое видео появилось в социальных сетях.

Как сообщили очевидцы, пермские вахтовики не поделили что-то с нижнекамскими. На кадрах можно увидеть нескольких мужчин, слышны выстрелы и крики.

В июне произошла перестрелка в Сочи — погибли двое судебных приставов. Инцидент произошел из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома по улице Просвещения. Местный житель открыл стрельбу после словесного конфликта с приставами — они умерли от полученных ранений.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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