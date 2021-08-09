В Нижнекамске ночью произошла перестрелка

В Нижнекамске вечером произошла перестрелка на улице Студенческой. Такое видео появилось в социальных сетях.



Как сообщили очевидцы, пермские вахтовики не поделили что-то с нижнекамскими. На кадрах можно увидеть нескольких мужчин, слышны выстрелы и крики.



В июне произошла перестрелка в Сочи — погибли двое судебных приставов. Инцидент произошел из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома по улице Просвещения. Местный житель открыл стрельбу после словесного конфликта с приставами — они умерли от полученных ранений.

Маргарита Головатенко