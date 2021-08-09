Власти Казани просят 7 млн рублей на муниципальную систему оповещения населения

Самое эффективное средство — извещатели

Начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов рассказал, что на городскую противопожарную программу выделено 8,3 млн рублей. Но этой суммы недостаточно, чтобы создать муниципальную систему оповещения населения, в том числе и в жилых массивах. Власти Казани намерены просить недостающие 7 млн рублей на разработку технического проекта и сметы у президента Татарстана Рустама Минниханова. По словам докладчика, соответствующее письмо уже подготовлено.

— На данный момент самым эффективным средством предупреждения гибели людей на пожарах является оснащение жилых домов и квартир автономными пожарными извещателями. Следует отметить, что с 2016 года в Республике Татарстан зафиксировано 75 случаев сработки автономных пожарных извещателей, что способствовало спасению жизни 150 человек, — отметил Тимурханов.

В этом году в столице Татарстана установлено более 17,8 тыс. извещателей в свыше 4,8 тыс. домовладений. Из них 144 извещателя в 50 домах — за счет спонсорской помощи, сами граждане приобрели более 17,6 тыс. таких приборов, еще 94 штуки в 38 домовладениях установлены за счет средств городского бюджета. По словам Тимурханова, еще необходимо снабдить извещателями 609 семей, это 1 827 штук на сумму 548,1 тыс. рублей. Планируется установить их до конца года.

В этом году в столице Татарстана установлено более 17,8 тыс. извещателей в свыше 4,8 тыс. домовладений. Фото mchs.tatarstan.ru

В огне погибли 16 человек, получили травмы — 35

Несмотря на то, что в течение весны-лета держится высокая температура воздуха и сухая погода, на территории Казани с начала года ЧП действующих очагов природных пожаров не зафиксировано. Тем не менее пожаров случилось больше, чем за аналогичный период прошлого года — 995 против 969. В них погибли 16 человек, получили травмы 35 человек.

Основными причинами пожара в жилом секторе стали: неосторожное обращение с огнем, из-за чего произошло 646 пожаров, 11 человек погибли, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов — 135 возгораний с двумя погибшими, нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 55 случаев.

Наибольшее количество возгораний с погибшими приходится на вечернее и ночное время суток. 10 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Тимурханов вспомнил последний, воскресный случай в Дербышках в доме №21 на ул. Солидарности, когда родители заперли 13-летнего ребенка одного в квартире и спасатели не смогли сохранить ему жизнь.

Пожаров случилось больше, чем за аналогичный период прошлого года — 995 против 969. Фото: Максим Платонов

Наложено штрафов на 86 тыс. рублей

Основные меры по борьбе с пожарами — введение весной особого противопожарного режима, патрулирование и профилактическая работа с людьми.

— В период особого противопожарного режима на территории Казани с 26 апреля по 16 мая было проведено 212 рейдовых осмотров территорий садовых товариществ. В результате было выявлено 213 нарушений требований пожарной безопасности. По выявленным нарушениям юридическим лицам было направлено 69 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, составлено 36 протоколов и вынесено 36 постановлений на сумму 72 тыс. рублей, — сообщил начальник Управления гражданской защиты.

При патрулировании территории жилых массивов и мест массового отдыха было выявлено семь фактов нарушения противопожарного режима гражданами. Семь любителей пожарить шашлыки на природе получили штрафы на общую сумму 14 тыс. рублей.

С начала года проведено 1 817 встреч с населением с охватом более 22 тыс. человек, проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности более 70,3 тыс. человек, распространено почти 90,2 тыс. листовок и памяток о мерах пожарной безопасности и поведении в быту. Профилактические группы обошли более 8 тыс. многоквартирных домов и свыше 33,6 тыс. частных домовладений, где проживают многодетные и неблагополучные семьи и одинокие престарелые люди.

Основные меры по борьбе с пожарами — введение весной особого противопожарного режима, патрулирование и профилактическая работа с людьми. Фото kzn.ru

Школьников ждут учебные тревоги

Особое внимание Тимурханов обратил на учреждения образования. К ним есть замечания со стороны пожарной инспекции, которые нужно устранить до 1 сентября. Начальник управления ГО напомнил, что в школах должны быть назначены ответственные за пожарную безопасность, в самом начале учебного года должна быть проведена тренировка по эвакуации учащихся, а всего они должны проводиться не реже 2 раз в год.

Еще одна проблемная категория — многодетные семьи, имеющие задолженность по квартплате. Тимурханов заявил, что принимаются все меры по недопущению отключения управляющими компаниями таких семей от электро-, тепло- и водоснабжения.

— Большая удача, что этим засушливым летом количество пожаров существенно не изменилось, а число погибших и пострадавших с начала года еще и уменьшилось. Это говорит о том, что в массе своей люди понимают, осознают опасность, результаты профилактической работы дают о себе знать. Но человеческий фактор является основной причиной пожаров в жилых домах, — резюмировал глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Элеонора Рылова