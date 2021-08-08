Прокуратура Татарстана организовала проверку после гибели 13-летней девочки на пожаре в Дербышках

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели 13-летней девочки на пожаре в многоэтажном доме в казанском посёлке Дербышки. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Советского района города Казани Евгений Почкин. Надзорное ведомство выяснит причины и условия, способствовавшие трагедии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сотрудники прокуратуры выяснят, как исполнялись родительские обязанности, дадут правовую оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. В отношении виновных предпримут меры прокурорского реагирования.

Трагедия произошла сегодня вечером. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что загорелись вещи б/у в квартире на 4 этаже девятиэтажного многоквартирного одноподъездного жилого дома. Позже там обнаружили тело ребенка.

Татьяна Леухина