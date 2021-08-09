В России за сутки выявили 22 160 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 22 160 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 469 910 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 474 человека, всего выздоровевших — 5 769 981 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 769 россиян, всего от инфекции скончались 165 650 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России коронавирус выявили у 22 866 человек.

Маргарита Головатенко