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В России за сутки коронавирус выявили у 22 866 человек

11:24, 08.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки коронавирус выявили у 22 866 человек
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 22 866 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 447 750 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 669 человек, всего выздоровевших — 5 755 507 человек. За сутки коронавирус унес жизни 787 россиян, всего от инфекции скончался 164 881 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России сообщалось о 22 320 новых случаев заболевания инфекцией.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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