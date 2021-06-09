СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев» сыграют в Кубке чемпионов в Казани

Стали известны имена участников летнего предсезонного хоккейного турнира Кубок чемпионов в Казани.

В нем примут участие четыре команды. Кроме организаторов в лице «Ак Барса», в турнире выступят три чемпиона КХЛ — петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Матчи пройдут в Казани с 18 по 22 августа. Это уже второй розыгрыш турнира. В прошлом сезоне победителем Кубка чемпионов стал «Ак Барс».

Напомним, новый сезон регулярного чемпионата КХЛ стартует 1 сентября.