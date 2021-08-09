Кварацхелия прокомментировал победу над «Ахматом»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу казанцев над грозненским «Ахматом» (2:1) в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

«После удаления стало свободнее. Самое важное, что мы выиграли. Это был большой характер. Хорошая команда всегда играет до конца, до самой последней секунды. Мы доказали, что у нас очень большой характер», — считает Хвича.

Также Кварацхелия высказался об усиленной опеке со стороны соперников во время игры. Он полагает, что команде надо это использовать.

«Да, со мной всегда два игрока, но другие игроки тогда свободные, и это надо использовать», — сказал Кварацхелия.

«Рубин» накануне одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 2:1. Голами в составе казанцев отметились Сеад Хакшабанович и Оливер Абильдгор.

Подробнее о победе казанцев читайте в материале «Реального времени».